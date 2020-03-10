Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" оцінив рівень нападника Динамо Жерсона Родрігеса.

"Ми переоцінюємо рівень Жерсона Родрігеса. Коли він прийшов у Динамо, то забив Шахтарю, а потім Зорі. Футболіст досить яскраво себе проявив. А потім почалися спокуси столичного життя, які перешкодили йому себе реалізувати.

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В Анкарагюджю зовсім інші цілі й інші завдання. Можливо, Жерсон там один з найкращих футболістів. Грати ж у Динамо або Шахтарі, які ставлять максимальні цілі, дуже непросто. Анкарагюджю – команда рівня Жерсона. Переконаний, що він ніколи не стане лідером у топ-клубі", – сказав Циганик.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес виступатиме за Анкарагюджю на правах оренди до кінця поточного сезону.

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