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Жерсон Родригес и Гармаш обменялись голами в Турции, Морозюк был удален – двое динамовцев стали одними из лучших

21:16 145 Читати українською
Жерсон Родригес и Гармаш обменялись голами в Турции, Морозюк был удален – двое динамовцев стали одними из лучших
Жерсон Родригес снова забил в Турции / Sabah

В 26 туре турецкой Суперлиги встретились команды арендованных игроков киевского Динамо.

Чемпионат Турции, 26 тур

Анкарагюджю – Ризеспор – 2:1

Голы: Албайрак, 17 (автогол), Жерсон Родригес, 22 – Гармаш, 45+1

Удаление: Морозюк, 90+3

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Команда из столицы Турции на правах хозяина начала матч массированными атаками на ворота Ризеспора. Гости смогли держать оборону лишь 17 минут: после подачи с углового собственные ворота поразил центрбек Ризеспора Албайрак. Уже через 5 минут Жерсон Родригес забил свой очередной гол на турецкой земле: снова подача с углового, у польского хавбека Лукасика не получается удар и мяч попадает к арендованному форварду Динамо, который мастерски разобрался с защитником и вратарем. Для Жерсона этот гол стал третьим в семи матчах в чемпионате Турции. Также в его активе одна результативная передача.

Ризеспор вернулся в игру благодаря голу Дениса Гармаша в компенсированное к первому тайму время. Украинец ударом головой с близкого расстояния завершил красивую атаку своей команды. Это второй гол украинца в турецкой Суперлиге.

Во втором тайме хозяева сделали акцент на контратаки, но ни Жерсон Родригес, ни грузин Саба Лобджанидзе своих моментов не реализовали. Ризеспор после перерыва выглядел лучше, но так и не смог спастись.

"Отличился" в отчетном матче еще один украинец: на 90+4 минуте Николай Морозюк грубо остановил Жерсона Родригеса, который прокинул мяч по левому флангу, и получил за свой фол вторую желтую карточку.

Статистический портал Sofascore признал Дениса Гармаша одним из лучших игроков матча – украинец получил оценку 7,6 баллов (средняя оценка Ризеспора – 6,83). Игру Морозюка оценили в 6,3 балла. Жерсон Родригес стал лучшим среди игроков атаки Анкарагюджю – у него оценка 6,8 баллов.

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Гол Жерсона Родригеса:

Гол Дениса Гармаша:

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Теги
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