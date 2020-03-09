Морозюк примерил форму турецкой армии – украинские легионеры приняли участие в патриотической акции Ризеспора

Украинский легионер Ризеспора Николай Морозюк перед матчем 25 тура Суперлиги против Антальяспора принял участие в акции в поддержку турецкой армии.

Руководство, тренеры и игроки Ризеспора провели акцию в поддержку пострадавших в операции Весенний щит. Это вооруженное противостояние между турецкими и сирийскими правительственными силами в конце февраля – начале марта 2020 года на территории сирийской провинции Идлиб. Поддержку сирийскому наступлению оказывали Воздушно-космические силы Российской Федерации.

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Футболисты стартового состава Ризеспор вышли на поле в сержантских куртках и беретах. Другие украинские легионеры Ризеспора – Андрей Борячук и Денис Гармаш – остались в запасе. Они присоединились к флешмобу в футболках с символикой Турции.

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