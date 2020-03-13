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Гармаш забил второй гол в чемпионате Турции – видео результативного удара

20:13 112 Читати українською
Гармаш забил второй гол в чемпионате Турции – видео результативного удара
Денис Гармаш забил за Ризеспор / фото из открытых источников

Украинский хавбек Ризеспора Денис Гармаш отметился голом в матче 26 тура Суперлиги против Анкарагюджю.

Полузащитник забил в компенсированное к первому тайму время. Этот гол стал для Гармаша вторым после его перехода в Ризеспор в начале этого года.

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Отметим, что результативную передачу на Гармаша выполнил парагвайский форвард Саму. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу Анкарагюджю.

Напомним, что арендное соглашение Ризеспора с Динамо рассчитано до 1 июля 2020 года.

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