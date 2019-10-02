Жерсон Родригес и двое игроков Карпат получили вызов в сборную Люксембурга

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес и игроки Карпат Марвин Мартинс и Тим Халль вызваны в лагерь сборной Люксембурга на ближайшие матчи.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц объявил заявку на ближайшие матчи, которую опубликовал официальный твиттер тамошней Федерации футбола.

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Отметим, что в заявку попали и 3 представителя УПЛ – Марвин Мартинс и Тим Халль, которые защищают цвета Карпат, а также форвард киевского Динамо Жерсон Родригес. Люксембург будет играть в матче отбора Евро-2020 против Португалии (11 октября) и спарринге с Данией (15 октября).

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Напомним, что сборная Родригеса, Халля и Мартинса является соперником Украины в группе С отбора на Евро-2020.