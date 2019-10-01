Кадар получил вызов в сборную Венгрии на октябрьские матчи отбора Евро-2020

Центральный защитник Динамо Тамаш Кадар сможет помочь венгерской сборной в двух ближайших турах евроотбора.

Заявка национальной команды появилась на официальном сайте Федерации футбола Венгрии.

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Среди 26-и вызванных игроков оказался и представитель киевского Динамо – защитник Тамаш Кадар. В 7 туре венгры сыграют на выезде против сборной Хорватии (10 октября), а через три дня будут принимать Азербайджан.

К слову, после шести сыгранных туров отбора Кадар и компания занимают третью строчку группы Е с 9 очками. Лидеры квинтета – Хорватия (10 пунктов) и Словакия (9 очков и лучшая разница голов, чем у венгров).

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