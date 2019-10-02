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Жерсон Родрігес та двоє гравців Карпат отримали виклик до збірної Люксембургу

22:54 171 Читать на русском
Жерсон Родрігес та двоє гравців Карпат отримали виклик до збірної Люксембургу
Жерсон Родрігес / Getty Images

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес і гравці Карпат Марвін Мартінс та Тім Халль викликані до табору збірної Люксембургу на найближчі матчі.

 

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц оголосив заявку на найближчі матчі, яку опублікував офіційний твіттер тамтешньої Федерації футболу.

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Відзначимо, що до заявки потрапили і 3 представники УПЛ – Марвін Мартінс та Тім Халль, які захищають кольори Карпат, і форвард київського Динамо Жерсон Родрігес. Люксембург гратиме у матчі відбору Євро-2020 проти Португалії (11 жовтня) і спарингу з Данією (15 жовтня).

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Нагадаємо, що збірна Родрігеса, Халля і Мартінса є суперником України у групі С відбору на Євро-2020.

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