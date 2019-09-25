Форвард Карпат Бойчук получил вызов в сборную Молдовы на матчи отбора Евро-2020

Нападающий львовских Карпат Александру Бойчук получил шанс помочь своей сборной в октябрьских матчах евроотбора.

Сборная Молдовы пригласила 22-летнего игрока на поединки отбора Евро-2020 против Андорры (11 октября) и Албании (14 октября), информирует официальный сайт Карпат.

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Бойчук не участвовал в сентябрьских матчах молдаван, в которых команда потерпела сокрушительные поражения от Исландии (0:3) и Турции (0:4). На этот раз тренерский штаб сборной Молдовы во главе с украинцем Семеном Альтманом решил прибегнуть к услугам представителя Карпат, в активе которого шесть поединков за национальную команду.

Напомним, Бойчук перебрался в Карпаты в конце лета и уже успел сыграть в трех матчах за галичан, правда, без результативных действий.

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