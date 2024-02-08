Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций для своей команды. Сборная Чехии попала в одну группу с Украиной, Албанией и Грузией.

Перед жеребьёвкой Гашек выразил пожелание избежать попадания на сборные Исландии и Казахстана – он не хотел долгих перелётов.

Ребров оценил соперников Украины в Лиге наций и выделил главную цель сборной

"Я не хочу оценивать наши шансы на успех, как перед лотереей. Наша задача понятна – мы должны бороться за повышение в классе. Все группы сбалансированы, поэтому не имеет особого значения, кто с кем играет. Серьёзные битвы будут проходить в каждом матче".

Прошлой осенью сборная Чехии дважды играла против Албании в рамках европейской квалификации. После домашней ничьей 1:1 в сентябре чехи уступили в выездном матче 0:3 и заняли в итоговой таблице второе место вслед за Албанией.

"Сборная Албании? Безусловно, матчи с ней будут иметь особенную мотивацию – не только для игроков, а вообще для всех. Мы хотим доказать, что мы лучше, чем Албания. Они показали свою силу, особенно в домашней игре. Наша задача - вернуть преимущество себе и добыть две победы", – цитирует наставника сборной Чехии Ивана Гашека Fotbal.cz.

Президент Футбольной ассоциации Чехии Петр Фусек также прокомментировал результаты жеребьёвки.

"Непростая жеребьёвка. С другой стороны, Лига Наций – это небольшой чемпионат Европы, и мы не можем выбирать себе соперников. Думаю, нашей целью должен быть выход в дивизион А. Все команды в нашей группе достаточно сбалансированы. Это будет очень сильная подготовка к отбору на ЧМ", – отметил Фусек.

Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25 – Украине повезло избежать гранда, группа смерти в элитном дивизионе