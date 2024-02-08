Жеребьевка группового турнира Лиги наций 2023/24 стартует 8 февраля в 19:00 по киевскому времени. Все 54 сборные, участвующих в турнире (кроме дисквалифицированной России) поделили на 4 дивизиона в соответствии с результатами Лиги наций 2022/23. В каждом дивизионе команды разбили на корзины – опять же, в соответствии с результатами предыдущего розыгрыша турнира.

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В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных (4 группы по 4 команды, каждая из которых сыграет по 3 матча дома и на выезде). В дивизионе D будет шесть команд – две группы по три сборные. Соответственно, здесь каждая команда проведет по 4 игры. Единственное ограничение – сборные Армении и Азербайджана не могли попасть в одну группу. УЕФА решил развести эти сборные.

Сборная Украины попала в дивизион B и сеяная во второй корзине. Соперниками команды Сергея Реброва точно не станут Финляндия, Исландия и Норвегия.

Результаты жеребьевки Лиги наций будут представлены в этой новости. Обновляйте страницу, чтобы первыми узнать, с кем сыграет сборная Украины, и составы всех групп.

Лига А

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды.

Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия.

Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция.

Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия.

Лига B

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Лига С

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург.

Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские о-ва.

Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр.

Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия.

Лига D

Корзина 1: Литва/Гибралтар, Молдова.

Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Формат Лиги наций 2024/25 претерпел определенные изменения. Как и раньше, победа в группе дивизиона В, где будет играть Украина, будет означать прямое повышение в дивизион А, а последнее место отправит в дивизион С. Главное отличие заключается в следующем. Второе место группы дивизиона В теперь сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе дивизиона А, а третье место дивизиона В сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе дивизиона С.

Лига наций 2024/25 будет иметь важное значение и для европейского отбора на ЧМ-2026. От мест, которые займут участники ЛН 2024/2025, зависит их посев в отборе на ЧМ-2026. Сборная Украины на себе ощутила это влияние в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" в Лиге наций пропустили Шотландию на первое место и упали в третью корзину в отборе чемпионата Европы. Затем нам выпала "группа смерти" с Италией и Англией. Итог – третье место и надежда на запасной путь через плей-офф Лиги наций.

Календарь матчей Лиги наций 2024/25

1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.

2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.

3-й тур: 10-12 октября 2024 года.

4-й тур: 13-15 октября 2024 года.

5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.

6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.

Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.