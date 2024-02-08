"На самом деле, я ничего не ожидал от жеребьевки Лиги наций, поскольку сейчас мы ждем плей-офф отбора Евро-2024. После игр плей-офф мы будем собирать информацию обо всех этих командах. Сейчас, считаю, должны сконцентрироваться на подготовке к мартовским экзаменам.

Сборная Украины получила соперников в Лиге наций 2024/25

Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше – Грузию. Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро. Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей-офф отбора. Уверен, что будет тяжелая борьба в нашей группе.

Да, сейчас мы сконцентрированы на подготовке к плей-офф. Но я считаю, что Лига наций – важный турнир. Все команды имеют возможность попасть на Евро через нее. Раньше проводились товарищеские встречи, а сейчас каждая сборная проводит более ответственные поединки. Будет ли на кону стоять возвращение в Лигу А? Да.

Относительно участия в Конгрессе УЕФА, то я там был как тренер национальной сборной. Я поддержал Андрея Николаевича, мне понравился Конгресс, все прошло так, как и было запланировано.

Что касается работы украинских команд на зимних сборах, то для меня было интересно, как для вице-президента УАФ, посмотреть на все коллективы, насколько у меня хватало времени. Я просматривал не только кандидатов в сборную, но и подготовку всех команд. Важно, чтобы мы хорошо провели вторую часть чемпионата Украины. Поэтому я туда ездил не только как тренер национальной сборной", – поделился Ребров в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины попала в группу B1 вместе с Чехией, Албанией и Грузией. Команда, которая займет первое место группы, напрямую выйдет в Лигу А, а последняя позиция отправит в дивизион С. Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25 – Украине повезло избежать гранда, группа смерти в элитном дивизионе