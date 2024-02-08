Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек прокоментував результати жеребкування Ліги націй для своєї команди. Збірна Чехії потрапила в одну групу з Україною, Албанією та Грузією.

Перед жеребкуванням Гашек висловив побажання уникнути потрапляння на збірні Ісландії та Казахстану – він не хотів довгих перельотів.

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"Я не хочу оцінювати наші шанси на успіх, як перед лотереєю. Наше завдання зрозуміле – ми маємо боротися за підвищення в класі. Усі групи збалансовані, тому не має особливого значення, хто з ким грає. Серйозні битви відбуватимуться в кожному матчі".

Минулої осені збірна Чехії двічі грала проти Албанії в рамках європейської кваліфікації. Після домашньої нічиєї 1:1 у вересні чехи поступилися у виїзному матчі 0:3 і посіли в підсумковій таблиці друге місце слідом за Албанією.

"Збірна Албанії? Безумовно, матчі з нею матимуть особливу мотивацію – не тільки для гравців, а взагалі для всіх. Ми хочемо довести, що ми кращі, ніж Албанія. Вони показали свою силу, особливо в домашній грі. Наше завдання – повернути перевагу собі і здобути дві перемоги", – цитує наставника збірної Чехії Івана Гашека Fotbal.cz.

Президент Футбольної асоціації Чехії Петр Фусек також прокоментував результати жеребкування.

"Непросте жеребкування. З іншого боку, Ліга націй – це невеликий чемпіонат Європи, і ми не можемо вибирати собі суперників. Думаю, нашою метою має бути вихід у дивізіон А. Усі команди в нашій групі досить збалансовані. Це буде дуже сильна підготовка до відбору на ЧС", – зазначив Фусек.

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