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Заря узнала потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

14:55 147 Читати українською
Заря узнала потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы
Звезда узнала соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где, возможно, будет играть луганская Заря.

Если Заря в следующем раунде пройдет вице-чемпиона Болгарии ЦСКА, то в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с победителем пары Люцерн – Эспаньол.

Первый поединок решающего этапа квалификации состоится 22 августа, а ответный – 29 августа. Если Заря пробьется в эту стадию турнира, то проведет первую встречу на выезде.

В этот четверг, 8 августа, луганчане будут противостоять ЦСКА в Болгарии. Встреча начнется в 20:30 по киевскому времени. Домашний поединок против болгар через неделю определит, сыграет ли Заря в раунде плей-офф с кем-то из пары Люцерн – Эспаньол.

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Теги
Главное Эспаньол Эспаньол Люцерн Заря Заря Лига Европы жеребьевка Жеребьевка ЛЕ
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