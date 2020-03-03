Украина получила в соперники двух чемпионов мира на групповом этапе Лиги наций-2020/21

Сегодня, 3 марта 2020 года, состоялась жеребьевка Лиги наций-2020/21. Сборная Украины узнала, с кем сыграет в групповом раунде турнира.

Сборная Украины в группе 4 встретится с Германией, Испанией и Швейцарией.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – много интересных квартетов

Все соперники команды Шевченко находятся в топ-15 рейтинга ФИФА. Испания занимает восьмую строчку, Швейцария – двенадцатая, а Германия – пятнадцатая. По этому показателю сборная Украины худшая – 24-е место.

Германия – 4-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы. Мы никогда не обыгрывали немцев, а в последний раз встречались с ними на Евро-2016 – поражение 0:2.

Испания доминировала на международной арене на рубеже "нулевых" и "десятых", когда дважды выиграла Евро и стала чемпионом мира. "Фурию роху" сборная Украины также никогда не побеждала. Последняя встреча датирована осенью 2015-го – минимальный успех испанцев в Киеве.

Со Швейцарией "сине-желтые" играли дважды – в обоих случаях ничья. Именно после триумфальной серии пенальти на чемпионате мира-2006 сборная Украины вышла в четвертьфинал и установила высшее достижение в своей истории.

Матчи группового этапа Лиги наций состоятся осенью 2020 года, а финальная стадия запланирована на лето 2021-го. Этот турнир будет иметь влияние на европейскую квалификацию к чемпионату мира-2022 – может стать запасным вариантом для тех, кто провалит отбор.

Напомним, что сборная Украины удачно выступила в предыдущем розыгрыше Лиги наций, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией. Благодаря этому успеху "сине-желтые" вышли в топ-дивизион к европейским грандам.

Украина и жеребьевка Лиги наций-2020/21: от худшей группы смерти до рабочего варианта – какие соперники и расклады