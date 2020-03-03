Жеребьевка Лиги наций-2020/21 – онлайн-трансляция, сборная Украины узнает соперников

Сегодня, 3 марта 2020 года, проходит жеребьевка группового этапа Лиги наций-2020/21. Команде Андрея Шевченко слепым жребием подбирают оппонентов на топ-матчи этой осенью.

Сливки европейского футбола разбрасывать по квартетах будет представитель Португалии – обладатель "Золотого мяча"-2000 Луиш Фигу.

Состоялась жеребьевка для Лиги B:

Первая группа: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия.

Вторая группа: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия.

Третья группа: Венгрия, Турция, Сербия, Россия.

Четвертая группа: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

За Нидерланды отдувается топовый Рафаэль ван дер Ваарт, который эффектно поиграл за Аякс, Реал, Гамбург и Тоттенхэм.

Определилась судьба для сборных из Лиги C:

Первая группа: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

Вторая группа: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.

Третья группа: Молдова, Словения, Косово, Греция.

Четвертая группа: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.

От Швейцарии в жеребьевке участвует известный защитник Филипп Сендерос.

Распределили команды из Лиги D:

Первая группа: Мальта, Андорра, Латвия, Фареры.

Вторая группа: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.

В жеребьевке будут помогать представители от стран-финалистов Лиги наций-2018/19. Первым вышел на сцену легендарный английский голкипер Дэвид Симэн. Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти знакомит с процедурой.

Начинается официальная церемония. Демонстрируют видеонарезку самых ярких моментов из предыдущей Лиги наций, которую выиграла Португалия.

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Сборная Украины успешно выступила в предыдущем розыгрыше Лиги наций и вышла в топ-дивизион в компанию к европейским грандам. Структура турнира несколько изменилась, поэтому теперь в группах будет по 4 команды. "Сине-желтые" точно получат сложный квартет – возможны как смертельные варианты, так и более простые.

Украина и жеребьевка Лиги наций-2020/21: от худшей группы смерти до рабочего варианта – какие соперники и расклады

Матчи группового этапа Лиги наций состоятся осенью 2020 года, а финальная стадия запланирована на лето 2021-го. Этот турнир будет иметь влияние на европейскую квалификацию к чемпионату мира-2022 – может стать запасным вариантом для тех, кто провалит отбор.

Церемония жеребьевки Лиги наций-2020/21 стартует в 19:00 по киевскому времени в Амстердаме. Событие транслирует телеканал "Футбол 1" в прямом эфире. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн в этой новости.

Состав дивизионов и распределение по корзинам

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польща, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино