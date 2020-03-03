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Шевченко оценил соперников сборной Украины в Лиге наций

21:50 273 Читати українською
Шевченко оценил соперников сборной Украины в Лиге наций
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями относительно жребия своей команды в Лиге наций.

"Группа очень сложная, но мы рады, что поднялись в высший дивизион.

Шевченко сфотографировался с тренером сборной России на жеребьевке Лиги наций

Команда очень хорошо работала и достигла определенного успеха, теперь очень важно опираться на него. Будет нелегко играть против Германии и Испании – это топ-команды", – цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Шевченко встретятся в Лиге наций с Германией, Испанией и Швейцарией.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов

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Теги
Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Лига наций Швейцария Швейцария Германия Германия Украина Украина Испания Испания
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