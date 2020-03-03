Україна отримала в суперники двох чемпіонів світу на груповому етапі Ліги націй-2020/21

Сьогодні, 3 березня 2020 року, відбулося жеребкування Ліги націй-2020/21. Збірна України дізналася, з ким зіграє в груповому раунді турніру.

Збірна України в групі 4 зустрінеться з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – багато цікавих квартетів

Усі суперники команди Шевченка перебувають у топ-15 рейтингу збірних ФІФА. Іспанія посідає восьму сходинку, Швейцарія – дванадцята, а Німеччина – п'ятнадцята. За цим показником збірна України найгірша – 24-е місце.

Німеччина – 4-разовий чемпіон світу та 3-разовий чемпіон Європи. Ми ніколи не обігрували німців, а востаннє зустрічалися з ними на Євро-2016 – поразка 0:2.

Іспанія домінувала на міжнародній арені на зламі "нульових" і "десятих", коли двічі виграла Євро та стала чемпіоном світу. "Фурію роху" збірна України також ніколи не перемагала. Остання зустріч датована осінню 2015-го – мінімальний успіх іспанців у Києві.

Зі Швейцарією "синьо-жовті" грали двічі – в обох випадках нічия. Саме після тріумфальної серії пенальті на чемпіонаті світу-2006 збірна України вийшла у чвертьфінал і встановила найвище досягнення у своїй історії.

Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться восени 2020 року, а фінальна стадія запланована на літо 2021-го. Цей турнір матиме вплив на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу-2022 – може стати запасним варіантом для тих, хто провалить відбір.

Нагадаємо, що збірна України вдало виступила в попередньому розіграші Ліги націй, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною. Завдяки цьому успіху "синьо-жовті" вийшли в топ-дивізіон до європейських грандів.

Україна і жеребкування Ліги націй-2020/21: від найгіршої групи смерті до робочого варіанту – які суперники та розклади