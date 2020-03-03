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Лига наций: ведущее издание Испании дало фантастическую оценку сборной Украины

21:46 335 Читати українською
Лига наций: ведущее издание Испании дало фантастическую оценку сборной Украины

Сборная Украины встретится с Испанией на групповом этапе Лиги наций-2020/21. Издание AS дало интересную экспресс-оценку будущему сопернику "Ла Рохи".

"Сине-желтых" называют "захватывающим выводком Шевченко", смотря на большое количество одаренных молодых футболистов.

Украина получила в соперники двух чемпионов мира на групповом этапе Лиги наций-2020/21

"Одно из открытий квалификации к Евро-2020. Шевченко раскрылся как великий тренер, способный побеждать Португалию с молодыми исполнителями. Они оставили позади Роналду и Ко в незабываемом матче в Киеве. После многих беспокойных лет, несмотря на хорошее поколение игроков Динамо и Шахтера, именно легенда украинского футбола Шевченко вернул сборную на правильный путь.

"Сборная Украины прогрессирует под руководством Шевченко": Лев высоко оценил потенциал "сине-желтых" в Лиге наций

В Украине появилось немало талантливых футболистов, за которыми стоит следить внимательнее: Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский или Яремчук. Шевченко собрал в своем составе интересных ливоногих игроков, которые дают команде особый шарм.

Не забывайте, что Украина является действующим чемпионом мира (U-20). Андрей Лунин и несколько других футболистов из той команды привлекаются в национальную сборную. Безусловно, сборная Украины – очень тяжелый соперник для Испании", – отметил автор статьи Ариц Габилондо.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов

blog_ava
Украина получила в соперники двух чемпионов мира на групповом этапе Лиги наций-2020/21
19:42
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Теги
Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Лига наций Украина Украина Испания Испания
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