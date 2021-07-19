Ворскла получила потенциальных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
15:17 - Читати українською
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Полтавская Ворскла узнала имя возможных соперников.
В случае успешного противостояния с финским КуПСом, команда Юрия Максимова встретится с победителем пары Астана – Арис. Первый матч Ворскла провела бы дома.
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Поединки третьего раунда квалификации Лиги конференций состоятся 5-го и 12 августа.
Победители пар пройдут в раунд плей-офф. На этой стадии к ним присоединятся такие клубы из топ-чемпионатов, как Тоттенхэм, Рома, Унион Берлин и Ренн. Финал турнира примет Национал Арена в албанской Тиране.
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