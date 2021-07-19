В случае успешного противостояния с финским КуПСом, команда Юрия Максимова встретится с победителем пары Астана – Арис. Первый матч Ворскла провела бы дома.

Колос узнал соперника в Лиге конференций 2021/22

Поединки третьего раунда квалификации Лиги конференций состоятся 5-го и 12 августа.

Победители пар пройдут в раунд плей-офф. На этой стадии к ним присоединятся такие клубы из топ-чемпионатов, как Тоттенхэм, Рома, Унион Берлин и Ренн. Финал турнира примет Национал Арена в албанской Тиране.