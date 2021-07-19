Жеребьевка 3 раунда квалификации Лиги конференций 2021/22: Ворскла и Колос получили соперников – онлайн-трансляция
Сегодня, 19 июля, состоится жеребьевка 3 раунда квалификации Лиги конференций. Ворскла и Колос узнают своих соперников на пути в групповой этап.
Динамо Тбилиси (GEO)/Маккаби Хайфа (ISR) – Будучность Подгорица (MNE)/Торсхавн (FRO)
Линфилд (NIR)/Борац Баня-Лука (BIH) – Шахтер Солигорск (BLR)/Фола (LUX)
Шемрок Роверс (IRL) – Теута (ALB)/Интер Эскальдес (AND)
Рига (LVA)/Шкендия (MKD) – Фольгоре (SMR)/Хибернианс (MLT)
Приштина (KOS)/Коннас-Ки (WAL) – Валюр (ISL)/Буде-Глимт (NOR)
Ворскла попала на победителя пары Астана (KAZ)/Арис (GRE)
Колосу выпал победитель пары ФКСБ (ROU)/Шахтер (KAZ)
Жеребьевка третьего квалификационного этапа Лиги конференций состоится в швейцарском Ньоне. Начало в 15:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию в этой новости (не забывайте обновлять страницу). Колос и Ворскла выступают в Основном Пути. Оба украинских клуба получили статус несеяных, поэтому теоретически могли получить более сложных оппонентов. Среди самых грозных потенциальных соперников Колоса - швейцарский Базель, греческий АЕК, португальская Санта-Клара и румынский ФКСБ (Стяуа). Ворскле в случае прохода финского КуПСа могут достаться оппоненты полегче, в частности, израильский Хапоэль, сербский Партизан, белорусский БАТЭ либо греческий Арис.
Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ 2021/22: Шахтер получил соперника - как это было
Путь чемпионов
Шемрок Роверс (IRL)
Теута (ALB) – Интер Эскальдес (AND)
Рига (LVA) – Шкендия (MKD)
Динамо Тбилиси (GEO) – Маккаби Хайфа (ISR)
Будучность Подгорица (MNE) – Торсхавн (FRO)
Линфилд (NIR) – Борац Баня-Лука (BIH)
Шахтер Солигорск (BLR) – Фола (LUX)
Фольгоре (SMR) – Хибернианс (MLT)
Приштина (KOS) – Коннас-Ки (WAL)
Валюр (ISL) – Буде-Глимт (NOR)
Основной путь
Группа 1
Сеянные
Арда (BUL)/Хапоэль Беэр-Шева (ISR)
Динамо Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR)
Партизан (SRB)/ДАК-1904 (SVK)
Астана (KAZ)/Арис (GRE)
Несеянные
Сочи (RUS)/Кешля (AZE)
КуПС (FIN)/Ворскла (UKR)
Петрокуб (MDA)/Сивасспор (TUR)
Арарат (ARM)/Шленск (POL)
Группа 2
Сеянные
ФКСБ (ROU)/Шахтер (KAZ)
Шкупи (MKD)/Санта-Клара (POR)
Вележ (BIH)/АЕК (GRE)
Базель (SUI)/Партизани (ALB)
Несеянные
Эльфсборг (SWE)/Милсами (MDA)
Уйпешт (HUN)/Вадуц (LIE)
Олимпия (SVN)/Биркиркара (MLT)
Колос (UKR)
Группа 3
Сеянные
Гзира Юнайтед (MLT)/Риека (CRO)
Пасуш де Ферейра (POR)
Гент (BEL)/Волеренга (NOR)
Дрита (KOS)/Фейенорд (NED)
Несеянные
РФШ (LVA)/Пушкаш-Академия (HUN)
Люцерн (SUI)
Ларн (NIR)/Орхус (DEN)
Хиберниан (SCO)/Санта-Колома (AND)
Группа 4
Сеянные
Виктория (CZE)/Динамо Брест (BLR)
Аустрия (AUT)/Брейдаблик (ISL)
ПАОК (GRE)
Мольде (NOR)/Серветт (SUI)
Несеянные
Дюделанж (LUX)/Богемиан (IRL)
Трабзонспор (TUR)
Абердин (SCO)/Хекен (SWE)
Кауно Жальгирис (LTU)/ТНС (WAL)
Группа 5
Сеянные
Аполлон (CYP)/Жилина (SVK)
Судува (LTU)/Ракув (POL)
Хаммарбю (SWE)/Марибор (SVN)
Копенгаген (DEN)/Торпедо Жодино (BLR)
Несеянные
Чукарички (SRB)/Сумгаит (AZE)
Локомотив (BUL)/Словацко (CZE)
Рубин (RUS)
Хайдук (CRO)/Тобол (KAZ)
Группа 6
Сеянные
Сутьеска (MNE)/Маккаби Тель-Авив (ISR)
ЦСКА София (BUL)/Лиепая (LVA)
Карабах (AZE)/Ашдод (ISR)
ЛАСК (AUT)
Несеянные
АЕЛ (CYP)/Влазния (ALB)
Паневежис (LTU)/Войводина (SRB)
Погонь (POL)/Осиек (CRO)
Спартак Трнава (SVK)/Сепси (ROU)
Группа 7
Сеянные
Дандолк (IRL)/Левадия (EST)
Хабнарфьордюр (ISL)/Русенборг (NOR)
Андерлехт (BEL)
Несеянные
Витесс (NED)
Домжале (SVN)/Хонка (FIN)
Университатя (ROU)/Лячи (ALB)
Матчи 3 этапа квалификации Лиги конференций состоятся 5 и 12 августа. Победители пар пройдут в раунд плей-офф. На той стадии к ним присоединятся такие клубы из топ-чемпионатов, как Тоттенхэм, Рома, Унион Берлин и Ренн. Финал турнира примет Национал Арена в албанской Тиране.