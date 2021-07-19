Сегодня, 19 июля, состоится жеребьевка 3 раунда квалификации Лиги конференций. Ворскла и Колос узнают своих соперников на пути в групповой этап.

Динамо Тбилиси (GEO)/Маккаби Хайфа (ISR) – Будучность Подгорица (MNE)/Торсхавн (FRO)

Линфилд (NIR)/Борац Баня-Лука (BIH) – Шахтер Солигорск (BLR)/Фола (LUX)

Шемрок Роверс (IRL) – Теута (ALB)/Интер Эскальдес (AND)

Рига (LVA)/Шкендия (MKD) – Фольгоре (SMR)/Хибернианс (MLT)

Приштина (KOS)/Коннас-Ки (WAL) – Валюр (ISL)/Буде-Глимт (NOR)

Ворскла попала на победителя пары Астана (KAZ)/Арис (GRE)

Колосу выпал победитель пары ФКСБ (ROU)/Шахтер (KAZ)

Жеребьевка третьего квалификационного этапа Лиги конференций состоится в швейцарском Ньоне. Начало в 15:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию в этой новости (не забывайте обновлять страницу). Колос и Ворскла выступают в Основном Пути. Оба украинских клуба получили статус несеяных, поэтому теоретически могли получить более сложных оппонентов. Среди самых грозных потенциальных соперников Колоса - швейцарский Базель, греческий АЕК, португальская Санта-Клара и румынский ФКСБ (Стяуа). Ворскле в случае прохода финского КуПСа могут достаться оппоненты полегче, в частности, израильский Хапоэль, сербский Партизан, белорусский БАТЭ либо греческий Арис.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ 2021/22: Шахтер получил соперника - как это было

Путь чемпионов

Шемрок Роверс (IRL)

Теута (ALB) – Интер Эскальдес (AND)

Рига (LVA) – Шкендия (MKD)

Динамо Тбилиси (GEO) – Маккаби Хайфа (ISR)

Будучность Подгорица (MNE) – Торсхавн (FRO)

Линфилд (NIR) – Борац Баня-Лука (BIH)

Шахтер Солигорск (BLR) – Фола (LUX)

Фольгоре (SMR) – Хибернианс (MLT)

Приштина (KOS) – Коннас-Ки (WAL)

Валюр (ISL) – Буде-Глимт (NOR)

Основной путь

Группа 1

Сеянные

﻿Арда (BUL)/Хапоэль Беэр-Шева (ISR)

﻿﻿Динамо Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR)

Партизан (SRB)/ДАК-1904 (SVK)

Астана (KAZ)/Арис (GRE)

Несеянные

Сочи (RUS)/Кешля (AZE)

КуПС (FIN)/Ворскла (UKR)

Петрокуб (MDA)/Сивасспор (TUR)

﻿﻿﻿﻿Арарат (ARM)/Шленск (POL)

Группа 2

Сеянные

ФКСБ (ROU)/Шахтер (KAZ)

﻿﻿﻿﻿Шкупи (MKD)/Санта-Клара (POR)

﻿﻿Вележ (BIH)/АЕК (GRE)

﻿﻿Базель (SUI)/Партизани (ALB)

Несеянные

Эльфсборг (SWE)/Милсами (MDA)

﻿﻿Уйпешт (HUN)/Вадуц (LIE)

Олимпия (SVN)/Биркиркара (MLT)

Колос (UKR)

Группа 3

Сеянные

Гзира Юнайтед (MLT)/Риека (CRO)

Пасуш де Ферейра (POR)

﻿Гент (BEL)/Волеренга (NOR)

Дрита (KOS)/Фейенорд (NED)

Несеянные

РФШ (LVA)/Пушкаш-Академия (HUN)

Люцерн (SUI)

﻿Ларн (NIR)/Орхус (DEN)

Хиберниан (SCO)/Санта-Колома (AND)

Группа 4

Сеянные

Виктория (CZE)/Динамо Брест (BLR)

﻿Аустрия (AUT)/Брейдаблик (ISL)

ПАОК (GRE)

Мольде (NOR)/Серветт (SUI)

Несеянные

Дюделанж (LUX)/Богемиан (IRL)

Трабзонспор (TUR)

﻿Абердин (SCO)/Хекен (SWE)

Кауно Жальгирис (LTU)/ТНС (WAL)

Группа 5

Сеянные

Аполлон (CYP)/Жилина (SVK)

Судува (LTU)/Ракув (POL)

Хаммарбю (SWE)/Марибор (SVN)

﻿Копенгаген (DEN)/Торпедо Жодино (BLR)

Несеянные

Чукарички (SRB)/Сумгаит (AZE)

Локомотив (BUL)/Словацко (CZE)

Рубин (RUS)

Хайдук (CRO)/Тобол (KAZ)

Группа 6

Сеянные

Сутьеска (MNE)/Маккаби Тель-Авив (ISR)

ЦСКА София (BUL)/Лиепая (LVA)

Карабах (AZE)/Ашдод (ISR)

ЛАСК (AUT)

Несеянные

АЕЛ (CYP)/Влазния (ALB)

Паневежис (LTU)/Войводина (SRB)

Погонь (POL)/Осиек (CRO)

Спартак Трнава (SVK)/Сепси (ROU)

Группа 7

Сеянные

Дандолк (IRL)/Левадия (EST)

Хабнарфьордюр (ISL)/Русенборг (NOR)

Андерлехт (BEL)

Несеянные

Витесс (NED)

Домжале (SVN)/Хонка (FIN)

Университатя (ROU)/Лячи (ALB)

Матчи 3 этапа квалификации Лиги конференций состоятся 5 и 12 августа. Победители пар пройдут в раунд плей-офф. На той стадии к ним присоединятся такие клубы из топ-чемпионатов, как Тоттенхэм, Рома, Унион Берлин и Ренн. Финал турнира примет Национал Арена в албанской Тиране.