Лига конференций, 1-й раунд квалификации

КуПС – Ноа – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Ниссила, 13, Карильо, 24, Удо, 36, Узочокву, 39, Рангел, 90

Неделю назад финны на выезде минимально уступили армянам. Судьбу того матча решил автогол. На этот раз тоже забивал исключительно КуПС, но уже в нужные ворота.

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Фактически судьба противостояния была решена еще до перерыва. Хозяева четыре раза заставили капитулировать соперника, оставив свои ворота "сухими". Во втором тайме феерия не продолжилась – лишь один забитый мяч, его тоже пропустил Ноа.

Отметим, что именно победитель этой пары в следующем раунде квалификации сыграет против Ворсклы. Матчи полтавчан с КуПСом состоятся 22 и 29 июля.

Напомним, сезон 2021/22 станет первым в истории Лиги конференций. Украину в квалификации турнира представит еще и Колос, который стартует в следующем, третьем раунде.

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