В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда нового еврокубка. Своего оппонента узнал и ковалёвский Колос.

Жеребьевка 3 отборочного раунда премьерного розыгрыша Лиги конференций стартовала в 15:00 по Киеву. Украину на этом этапе могуть представлять сразу две команды – Ворскла и Колос. Оба коллектива попали в число несеяных команд.

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По итогам жеребьевки команда Руслана Костышина сыграет с победителем пары ФКСБ (Румыния) – Шахтер Караганда (Казахстан).

Заметим, что на этой стадии турнира будет две сетки – Путь чемпионов и Основной путь. Ковалёвцы сыграют в Основном пути. К слову, поединки третьего раунда Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа.

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