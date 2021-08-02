Заря узнала соперника в квалификации Лиги Европы
17:15 - Читати українською
В швейцарском Ньоне определились возможные соперники луганской Зари в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Команда Виктора Скрипника встретится с победителем пары Рапид Вена – Анортосис.
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Первый поединок этого раунда состоится 19 августа. Ответный матч запланирован на 26 августа. В свою очередь представители Австрии и Кипра определят, кто из них будет противостоять луганчанам в матчах 5 и 12 августа.
Напомним, что сезон 2020/21 Заря завершила на 3-й позиции УПЛ, а также дошла до финала Кубка Украины.
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