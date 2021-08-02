Команда Виктора Скрипника встретится с победителем пары Рапид Вена – Анортосис.

Ингулец – Заря: анонс матча УПЛ

Первый поединок этого раунда состоится 19 августа. Ответный матч запланирован на 26 августа. В свою очередь представители Австрии и Кипра определят, кто из них будет противостоять луганчанам в матчах 5 и 12 августа.

Напомним, что сезон 2020/21 Заря завершила на 3-й позиции УПЛ, а также дошла до финала Кубка Украины.

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