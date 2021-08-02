Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы

Раннерс (DEN) – Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)

Рапид (AUT) / Анортосис (CYP) – Заря (UKR)

Яблонец (CZE) / Селтик (SCO) – АЗ Алкмаар (NED)

Фенербахче (TUR) – Нефтчи (AZE) / ХИК (FIN)

Мура (SVN) / Жальгирис (LTU) – Штурм (AUT)

Омония (CYP) / Флора (EST) – Антверпен (BEL)

Олимпиакос (GRE) / Лудогорец (BUL) – Линкольн Ред Импс (GIB) / Слован (SVK)

Мальме (SWE) / Рейнджерс (SCO) – Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)

Ференцварош (HUN) / Славия Прага (CZE) – Динамо Загреб (CRO) / Легия (POL)

Црвена Звезда (SRB) / Шериф (MDA) – ЧФР (ROU) / Янг Бойз (SUI)

Начиная с сезона 2021 / 22, групповой турнир Лиги Европы будет состоять из 32, а не 48 участников, как было раньше. Команда Скрипника как одна из 6, которые стартуют на этапе плей-офф, получила приоритет 1 в главной Корзине. Это означало, что бронзовый призер УПЛ мог попасть на такого соперника, как Селтик, Рапид или Галатасарай, которые вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Заре, в конце концов, относительно повезло. Австрийский Рапид либо кипрский Анортосис – такого соперника нужно проходить, если иметь какие-то еврокубковые амбиции, хотя прогнозируем крайне непростой бой. В случае вылета на этой стадии ЛЕ действующий финалист Кубка Украины попадет в групповой этап Лиги конференций.

Лига Европы 2021 / 22 – результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда

Корзина 1 (приоритет 1)

АЗ Алкмаар (NED)

Фенербахче (TUR)

Заря (UKR)

Антверпен (BEL)

Штурм (AUT)

Раннерс (DEN)

Корзина 2 (приоритет 2)

Динамо Загреб (CRO) / Легия (POL)

Ференцварош (HUN) / Славия Прага (CZE)

Олимпиакос (GRE) / Лудогорец (BUL)

ЧФР (ROU) / Янг Бойз (SUI)

Црвена Звезда (SRB) / Шериф (MDA)

Мальме (SWE) / Рейнджерс (SCO)

Корзина 3 (приоритет 3)

Омония (CYP) / Флора (EST)

Мура (SVN) / Жальгирис (LTU)

Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)

Линкольн Ред Импс (GIB) / Слован (SVK)

Нефтчи (AZE) / ХИК (FIN)

Корзина 4 (приоритет 4)

Яблонец (CZE) / Селтик (SCO)

Рапид (AUT) / Анортосис (CYP)

Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)

Матчи плей-офф Лиги Европы состоятся 19 и 26 августа.