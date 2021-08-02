Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы 2021/22: Заря и другие украинцы получили соперников
Сегодня, 2 августа 2021, УЕФА провел жеребьевку решающего раунда квалификации в групповой этап ЛЕ.. Единственный представитель Украины Заря узнала соперников.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы
Раннерс (DEN) – Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)
Рапид (AUT) / Анортосис (CYP) – Заря (UKR)
Яблонец (CZE) / Селтик (SCO) – АЗ Алкмаар (NED)
Фенербахче (TUR) – Нефтчи (AZE) / ХИК (FIN)
Мура (SVN) / Жальгирис (LTU) – Штурм (AUT)
Омония (CYP) / Флора (EST) – Антверпен (BEL)
Олимпиакос (GRE) / Лудогорец (BUL) – Линкольн Ред Импс (GIB) / Слован (SVK)
Мальме (SWE) / Рейнджерс (SCO) – Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)
Ференцварош (HUN) / Славия Прага (CZE) – Динамо Загреб (CRO) / Легия (POL)
Црвена Звезда (SRB) / Шериф (MDA) – ЧФР (ROU) / Янг Бойз (SUI)
Начиная с сезона 2021 / 22, групповой турнир Лиги Европы будет состоять из 32, а не 48 участников, как было раньше. Команда Скрипника как одна из 6, которые стартуют на этапе плей-офф, получила приоритет 1 в главной Корзине. Это означало, что бронзовый призер УПЛ мог попасть на такого соперника, как Селтик, Рапид или Галатасарай, которые вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Заре, в конце концов, относительно повезло. Австрийский Рапид либо кипрский Анортосис – такого соперника нужно проходить, если иметь какие-то еврокубковые амбиции, хотя прогнозируем крайне непростой бой. В случае вылета на этой стадии ЛЕ действующий финалист Кубка Украины попадет в групповой этап Лиги конференций.
Лига Европы 2021 / 22 – результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда
Корзина 1 (приоритет 1)
АЗ Алкмаар (NED)
Фенербахче (TUR)
Заря (UKR)
Антверпен (BEL)
Штурм (AUT)
Раннерс (DEN)
Корзина 2 (приоритет 2)
Динамо Загреб (CRO) / Легия (POL)
Ференцварош (HUN) / Славия Прага (CZE)
Олимпиакос (GRE) / Лудогорец (BUL)
ЧФР (ROU) / Янг Бойз (SUI)
Црвена Звезда (SRB) / Шериф (MDA)
Мальме (SWE) / Рейнджерс (SCO)
Корзина 3 (приоритет 3)
Омония (CYP) / Флора (EST)
Мура (SVN) / Жальгирис (LTU)
Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)
Линкольн Ред Импс (GIB) / Слован (SVK)
Нефтчи (AZE) / ХИК (FIN)
Корзина 4 (приоритет 4)
Яблонец (CZE) / Селтик (SCO)
Рапид (AUT) / Анортосис (CYP)
Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)
Матчи плей-офф Лиги Европы состоятся 19 и 26 августа.