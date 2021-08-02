Зоря дізналася суперника в кваліфікації Ліги Європи
14:12 - Читать на русском
У швейцарському Ньйоні визначилися імовірні суперники луганської Зорі в плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА.
Команда Віктора Скрипника зустрінеться із переможцем пари Рапід Відень – Анортосіс.
Інгулець – Зоря: анонс матчу УПЛ
Перший поєдинок цього раунду відбудеться 19 серпня. Матч-відповідь запланований на 26 серпня. Натомість представники Австрії і Кіпру визначать, хто з них протистоятиме луганцям у матчах 5 і 12 серпня.
Нагадаємо, що сезон 2020/21 Зоря завершила на 3-й позиції УПЛ, а також дійшла до фіналу Кубка України.
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