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Лига Европы, жеребьевка: Александрия узнала соперников в групповом турнире

14:44 273 Читати українською
Лига Европы, жеребьевка: Александрия узнала соперников в групповом турнире
Результаты жеребьевки ЛЕ 2019/20 – кто соперники Александрии

УЕФА провел жеребьевку группового этапа ЛЕ 2019/20. Александрия попала в группу І.

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка групп Лиги Европы. Александрия, которая заняла третье место в прошлом сезоне чемпионата Украины, попала в компанию таких команд, как Сент-Этьен, Вольфсбург и Гент.

Лига Европы 2019/20, онлайн-трансляция и результаты жеребьевки группового турнира

Матч первого тура команда Шарана сыграет 19-го сентября. Завершится групповой турнир ЛЕ 12-го декабря. Финал будет принимать польский стадион Гданьск 27-го мая 2020 года.

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Лига Европы 2019/20, результаты жеребьевки группового турнира: Динамо везет, Александрия против украинцев
14:49
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Александрия Александрия Лига Европы жеребьевка Жеребьевка ЛЕ Главное
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