Лига Европы, жеребьевка: Александрия узнала соперников в групповом турнире

Лига Европы — 14:49 4142
-
Лига Европы 2019/20, результаты жеребьевки группового турнира: Динамо везет, Александрия против украинцев
-
Лига Европы, жеребьевка: Динамо узнало соперников в групповом турниреЛига Европы — 14:39 475
-
Українці знімали жахливий трилер, або Найгірший матч кваліфікації: Зоря – Еспаньйол в огляді іспанських ЗМІЛига Европы — 12:35 557
-
Заря – Эспаньол: Скрипник вытягивает лучшее, голевые приветы Динамо и камбэк "мужиков" vs экс-кипер Реала в матче ЛЕЛига Европы — 00:59 2355
-
Динамо и Александрия узнали потенциальных соперников в Лиге Европы – состав всех корзин для жеребьевкиЛига Европы — 00:42 2237