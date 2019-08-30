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Ліга Європи, жеребкування: Олександрія дізналась суперників у груповому турнірі

14:43 1826 Читать на русском
Ліга Європи, жеребкування: Олександрія дізналась суперників у груповому турнірі
Результати жеребкування ЛЄ 2019/20 – хто суперники Олександрії

УЄФА провів жеребкування групового етапу ЛЄ 2019/20. Олександрія потрапила у групу І.

Сьогодні, 30 серпня, в Монако відбулося жеребкування груп Ліги Європи. Олександрія, яка посіла 3-є місце в минулому сезоні чемпіонату України, потрапила в компанію таких команд, як Сент-Етьєн, Вольфсбург та Гент.

Ліга Європи 2019/20, онлайн-трансляція і результати жеребкування групового турніру

Матч першого туру команда Шарана зіграє 19-го вересня. Завершиться груповий турнір ЛЄ 12-го грудня. Фінал прийматиме польський стадіон Гданськ 27-го травня 2020-го року.

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Динамо та Олександрія дізналися потенційних суперників у Лізі Європи – склад усіх кошиків для жеребкування
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Теги
Олександрія Олександрія Головне Ліга Європи жеребкування Жеребкування ЛЄ
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