Динамо и Александрия узнали потенциальных соперников в Лиге Европы – состав всех корзин для жеребьевки

Определились все участники группового этапа Лиги Европы в сезоне-2019/20.

В пятницу, 30 августа, в Монако (в 14:00) состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы, по итогам которой 48 клубов распределят на 12 групп по четыре команды в каждой.

Заря не переиграла Эспаньол в безумном матче и вылетела из Лиги Европы – голов динамовцев не хватило

Добавим, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе и, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены.

Корзина 1

Севилья, Арсенал, Порту, Рома, Манчестер Юнайтед, Динамо, Бешикташ, Базель, Спортинг, ЦСКА, Вольфсбург, Лацио.

Корзина 2

ПСВ, Краснодар, Копенгаген, Селтик, Брага, Гент, Боруссия М, Янг Бойз, Астана, Лудогорец, АПОЭЛ, Айнтрахт

Украинцы в квалификации ЛЕ: Зубков присоединился к спасению Ференцвароша, Пластун голом помог Генту пройти Риеку

Корзина 3

Сент-Этьен, Фейеноорд, Карабах, Хетафе, Эспаньол, Мальме, Партизан, Стандард, Вулверхемптон, Ренн, Русенборг, Башакшехир

Корзина 4

АЗ,Трабзонспор, Александрия, ЛАСК, Вольфсберг, Дюделанж, Слован, Лугано, Рейнджерс, Виория Гимараеш, Клуж, Ференцварош.