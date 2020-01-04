toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лига Европы: Шахтер узнал потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финала

14:23 - Читати українською
Лига Европы: Шахтер узнал потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финала
Шахтер узнал потенциального соперника в 1/4 финала ЛЕ

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20. Донецкий Шахтер узнал потенциальных оппонентов в следующих стадиях турнира.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 стартовала в 14:00 по киевскому времени и прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

По итогам жеребьевки победитель пары Шахтер – Вольфсбург в четвертьфинале сыграет против сильнейшего в дуэли Айнтрахт – Базель. Интересно, что именно Айнтрахт выбил "горняков" из Лиги Европы в 1/16 финала сезона 2018/19 (2:2, 4:1).

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20

В полуфинале потенциальным оппонентом "горняков" является победитель четвертьфинала Интер/Хетафе – Байер/Рейнджерс.

Жеребьевка была слепой: посева и распределения по ассоциациям не было. Это означает, что на следующих стадиях потенциально могли встретиться команды из одной страны. К слову, начиная от четвертьфинала, все этапы Лиги Европы состоят из одной игры. Матчи будут принимать четыре города Германии – Дуйсбург, Дюссельдорф, Кельн и Гельзенкирхен.

Заметим, что в первом матче 1/8 финала против Вольфсбурга Шахтер выиграл 2:1. Ответный матч пройдет 5 или 6 августа в Украине. Четвертьфиналы будут сыграны 10 и 11 августа, а полуфиналы – 16 и 17 числа. Финал Лиги Европы 2019/20 будет сыгран 21 августа в Кельне.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале

blog_ava
Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников
14:34
4703
Теги
Лига Европы Главное Рейнджерс Рейнджерс Байер Байер Хетафе Хетафе Интер Интер Базель Базель Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шахтер Шахтер жеребьевка Жеребьевка ЛЕ Вольфсбург Вольфсбург УЕФА
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
51
мин
Минай
18:00
Металлист 1925
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук