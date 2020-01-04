Лига Европы: Шахтер узнал потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финала

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20. Донецкий Шахтер узнал потенциальных оппонентов в следующих стадиях турнира.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 стартовала в 14:00 по киевскому времени и прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

По итогам жеребьевки победитель пары Шахтер – Вольфсбург в четвертьфинале сыграет против сильнейшего в дуэли Айнтрахт – Базель. Интересно, что именно Айнтрахт выбил "горняков" из Лиги Европы в 1/16 финала сезона 2018/19 (2:2, 4:1).

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20

В полуфинале потенциальным оппонентом "горняков" является победитель четвертьфинала Интер/Хетафе – Байер/Рейнджерс.

Жеребьевка была слепой: посева и распределения по ассоциациям не было. Это означает, что на следующих стадиях потенциально могли встретиться команды из одной страны. К слову, начиная от четвертьфинала, все этапы Лиги Европы состоят из одной игры. Матчи будут принимать четыре города Германии – Дуйсбург, Дюссельдорф, Кельн и Гельзенкирхен.

Заметим, что в первом матче 1/8 финала против Вольфсбурга Шахтер выиграл 2:1. Ответный матч пройдет 5 или 6 августа в Украине. Четвертьфиналы будут сыграны 10 и 11 августа, а полуфиналы – 16 и 17 числа. Финал Лиги Европы 2019/20 будет сыгран 21 августа в Кельне.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале