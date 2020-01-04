Ліга Європи: Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/4 та 1/2 фіналу

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20. Донецький Шахтар дізнався потенційних опонентів у наступних стадіях турніру.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 стартувало о 14:00 за київським часом та пройшло в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні (Швейцарія).

За підсумками жеребкування переможець пари Шахтар – Вольфсбург у чвертьфіналі зіграє проти сильнішого у дуелі Айнтрахт Франкфурт – Базель. Цікаво, що саме Айнтрахт вибив "гірників" з Ліги Європи в 1/16 фіналу сезону 2018/19 (2:2, 4:1).

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20

У півфіналі потенційним опонентом "гірників" є переможець чвертьфіналу Інтер/Хетафе – Байєр/Рейнджерс.

Жеребкування було сліпим: посіву та розподілу за асоціаціями не було. Це означає, що на наступних стадіях потенційно могли зустрітися команди з однієї країни. До слова, починаючи від чвертьфіналу, всі етапи Ліги Європи складаються з однієї гри. Матчі прийматимуть чотири німецькі міста – Дуйсбург, Дюссельдорф, Кельн та Гельзенкірхен.

Зауважимо, що в першому матчі 1/8 фіналу проти Вольфсбурга Шахтар виграв 2:1. Матч-відповідь пройде 5 або 6 серпня в Україні. Чвертьфінали будуть зіграні 10 та 11 серпня, а півфінали – 16 та 17 числа. Фінал Ліги Європи 2019/20 буде зіграний 21 серпня в Кельні.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20