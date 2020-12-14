По итогам жеребьевки подопечные Мирчи Луческу померяются силами с Брюгге. Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет дома. Заметим, что именно Брюгге выбил киевлян в квалификации ЛЧ 2019/20, после чего Александр Хацкевич был отправлен в отставку.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Отметим, киевляне попали в корзину с несеянными командами, поэтому могли получить более сильных оппонентов – в частности, Арсенал, Милан, Манчестер Юнайтед, Рому, Наполи, Лестер и т.д. Среди всех сеяных команд Динамо не мог выпасть только Шахтер, поскольку УЕФА на этой стадии разводит клубы из одной страны.

Напомним, "бело-синие" завоевали путевку в 1/16 финала Лиги Европы благодаря третьему месту в группе ЛЧ. Динамовцы набрали 4 очка в квартете с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Именно в противостоянии с венграми команда Луческу и набрала все свои очки в Лиге чемпионов – 4 матча против Барселоны и Ювентуса киевляне проиграли.