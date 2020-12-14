За підсумками жеребкування підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з Брюгге. Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Динамо проведе вдома. Зауважимо, що саме Брюгге вибив киян у кваліфікації ЛЧ 2019/20, після чого Олександр Хацкевич був відправлений у відставку.

Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

Зазначимо, кияни потрапили у кошик з несіяними командами, тому могли отримати сильніших опонентів – зокрема, Арсенал, Мілан, Манчестер Юнайтед, Рому, Наполі, Лестер тощо. Серед усіх сіяних команд Динамо не міг випасти тільки Шахтар, позаяк УЄФА на цій стадії розводить клуби з однієї країни.

Нагадаємо, "біло-сині" здобули путівку в 1/16 фіналу Ліги Європи завдяки третьому місцю в групі ЛЧ. Динамівці набрали 4 очки у квартеті з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Саме у протистоянні з угорцями команда Луческу і набрала всі свої очки у Лізі чемпіонів – 4 матчі проти Барселони і Ювентуса кияни програли.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників