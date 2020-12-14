Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Сегодня, 14 декабря, в Ньоне сильнейшие команды Европы узнали соперников в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:
Боруссия Менхенгладбах – Манчестер Сити
Лацио – Бавария
Атлетико – Челси
РБ Лейпциг – Ливерпуль
Порту – Ювентус
Барселона – ПСЖ
Севилья – Боруссия Дортмунд
Аталанта – Реал
Центральное противостояние 1/8 финала – Барселона против ПСЖ, Месси против Неймара! Обращают на себя внимание две немецко-английские пары, в которых фаворитами выступают представители АПЛ. Относительно легкий жребий вытянули Ювентус и Бавария. Руслан Малиновский с Аталантой попытается выбить Реал. Самая большая интрига в дуэли Атлетико и Челси.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16/17/23/24 февраля, а ответные – на 9/10/16/17 марта. Сеяные команды будут иметь преимущество – они сначала сыграют на выезде, а потом дома.
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В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 команд. 8 победителей групп – сеяные, а 8 команд, занявших вторые места, – несеяные.
Сеяные:
Бавария (Германия)
Реал (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Ливерпуль (Англия)
Челси (Англия)
Боруссия Дортмунд (Германия)
Ювентус (Италия)
ПСЖ (Франция)
Несеяные:
Атлетико (Испания)
Борусия Менхенгладбах (Германия)
Порту (Португалия)
Аталанта (Италия)
Севилья (Испания)
Лацио (Италия)
Барселона (Испания)
РБ Лейпциг (Германия)
На этой стадии не могли встретиться представители одной страны, а также соперники, которые играли между собой на групповом этапе. Они были искусственно разведены.