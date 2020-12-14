Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

Боруссия Менхенгладбах – Манчестер Сити

Лацио – Бавария

Атлетико – Челси

РБ Лейпциг – Ливерпуль

Порту – Ювентус

Барселона – ПСЖ

Севилья – Боруссия Дортмунд

Аталанта – Реал

Центральное противостояние 1/8 финала – Барселона против ПСЖ, Месси против Неймара! Обращают на себя внимание две немецко-английские пары, в которых фаворитами выступают представители АПЛ. Относительно легкий жребий вытянули Ювентус и Бавария. Руслан Малиновский с Аталантой попытается выбить Реал. Самая большая интрига в дуэли Атлетико и Челси.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16/17/23/24 февраля, а ответные – на 9/10/16/17 марта. Сеяные команды будут иметь преимущество – они сначала сыграют на выезде, а потом дома.

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В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 команд. 8 победителей групп – сеяные, а 8 команд, занявших вторые места, – несеяные.

Сеяные:

Бавария (Германия)

Реал (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Челси (Англия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Ювентус (Италия)

ПСЖ (Франция)

Несеяные:

Атлетико (Испания)

Борусия Менхенгладбах (Германия)

Порту (Португалия)

Аталанта (Италия)

Севилья (Испания)

Лацио (Италия)

Барселона (Испания)

РБ Лейпциг (Германия)

На этой стадии не могли встретиться представители одной страны, а также соперники, которые играли между собой на групповом этапе. Они были искусственно разведены.