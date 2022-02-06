Відбулось жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубка Англії, де зіграють і представники збірної України. Результати жеребу дивіться на Футбол 24.

Клуби Миколенка, Зінченка та Ярмоленка – Евертон, Манчестер Сіті та Вест Хем відповідно – здобули путівки до 1/8 фіналу Кубка Англії, де отримали суперників. Евертон чекає на переможця пари Борнмут – Борем Вуд, "містяни" зіграють з Пітерборо, а "молотки" побореться з Саутгемптоном за вихід в 1/4 фіналу, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.

Манчестер Сіті розгромив Фулхем у Кубку Англії – 3 голи за 13 хвилин і перший вихід Зінченка з початку року

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії:

Лутон – Челсі

Кристал Пелас – Сток Сіті

Пітерборо – Манчестер Сіті

Ліверпуль/Кардіфф Сіті – Норвіч

Саутгемптон – Вест Хем

Міддлсбро – Тоттенхем

Ноттінгем Форест/Лестер – Хаддерсфілд

Евертон – Борнмут/Борем Вуд

Додамо, що матчі 1/8 фіналу Кубка Англії заплановані на 28 лютого, точні дати та час стануть відомі пізніше.

Лемпард дебютував у Евертоні з розгрому в Кубку Англії – помилка Миколенка у першій грі на Гудісоні призвела до гола