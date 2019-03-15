Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы.
Жеребьевка очередных раундов плей-офф турнира завершилась в швейцарском Ньоне. В частности, определились пары 1/4 финала ЛЕ, а также потенциальные противостояния в полуфинале.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:
Арсенал – Наполи
Вильярреал – Валенсия
Бенфика – Айнтрахт
Славия Прага – Челси
Когда состоятся матчи
Полное расписание матчей, включая возможную перестановку матчей Арсенала, будет обсуждено около 14:45. Что касается календаря матчей 1/2 финала, он будет обсужден не позднее 20 апреля.
Матчи 1/2 финала: 2 и 9 мая
Финал: среда, 29 мая, Олимпийский стадион, Баку