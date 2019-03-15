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Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы

14:13 1571 Читати українською
Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы
Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы.

Жеребьевка очередных раундов плей-офф турнира завершилась в швейцарском Ньоне. В частности, определились пары 1/4 финала ЛЕ, а также потенциальные противостояния в полуфинале.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

Арсенал – Наполи

Вильярреал – Валенсия

Бенфика – Айнтрахт

Славия Прага – Челси

Когда состоятся матчи

Полное расписание матчей, включая возможную перестановку матчей Арсенала, будет обсуждено около 14:45. Что касается календаря матчей 1/2 финала, он будет обсужден не позднее 20 апреля.

Матчи 1/2 финала: 2 и 9 мая

Финал: среда, 29 мая, Олимпийский стадион, Баку

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Валенсия Валенсия Вильярреал Вильярреал Наполи Наполи Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Славия Прага Славия Прага Бенфика Бенфика Челси Челси Арсенал Арсенал Лига Европы
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