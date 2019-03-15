Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция – как это было

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы стартовала в 14:00 по киевскому времени. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию события.

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Как проходила жеребьевка

Жеребьевку помогал провести легендарный голландский форвард Пьер ван Хойдонк.

Жеребьевка четвертьфинала:

Наполи, который прошел Зальцбург, проведет мегабитву с лондонским Арсеналом!

Вильярреал, легко побюдив Зенит,проведет дерби с Валенсией.

Бенфика встретится с обидчиком Шахтера – Айнтрахтом.

А вот Челси, который разбомбил Динамо, будет противостоять сенсационной Славии.

Жеребьевка полуфинала:

Победитель пары Арсенал – Наполи против победителя пары Вильярреал – Валенсия.

Победитель Бенфика – Айнтрахт против победителя Славия – Челси.

Кто принимал участие

В процедуре жеребьевки принимали участие восемь команд, которые преодолели 1/8 финала:

Челси (Англия)

Наполи (Италия)

Валенсия (Испания)

Арсенал (Англия)

Вильярреал (Испания)

Айнтрахт Ф (Германия)

Славия (Чехия)

Бенфика (Португалия)

Регламент жеребьевки

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.

Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле. При этом Арсенал и Челси"не смогут провести домашние матчи в один день. Таким образом, если их домашние матчи выпадут на одну игровую неделю, то в соответствии с правилами комитета УЕФА по клубным соревнованиям, команда, финишировавшая в прошлом сезоне в национальном чемпионате ниже, в данном случае это "Арсенал", сыграет соответствующую встречу на выезде.

Когда состоятся матчи

Полное расписание матчей, включая возможную перестановку матчей Арсенала, будет обсуждено около 14:45. Что касается календаря матчей 1/2 финала, он будет обсужден не позднее 20 апреля.

Матчи 1/2 финала: 2 и 9 мая

Финал: среда, 29 мая, Олимпийский стадион, Баку