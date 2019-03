Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция – как это было

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы стартовала в 14:00 по киевскому времени. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию события.

Как проходила жеребьевка

Жеребьевку помогал провести легендарный голландский форвард Пьер ван Хойдонк.

Жеребьевка четвертьфинала:

Наполи, который прошел Зальцбург, проведет мегабитву с лондонским Арсеналом!

Вильярреал, легко побюдив Зенит,проведет дерби с Валенсией.

Бенфика встретится с обидчиком Шахтера – Айнтрахтом.

А вот Челси, который разбомбил Динамо, будет противостоять сенсационной Славии.

Жеребьевка полуфинала:

Победитель пары Арсенал – Наполи против победителя пары Вильярреал – Валенсия.

Победитель Бенфика – Айнтрахт против победителя Славия – Челси.

