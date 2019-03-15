toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЕВРОПЫ

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция – как это было

14:26 1155 Читати українською
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция – как это было
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы стартовала в 14:00 по киевскому времени. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию события.

Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов

Как проходила жеребьевка

Жеребьевку помогал провести легендарный голландский форвард Пьер ван Хойдонк.

Жеребьевка четвертьфинала:

Наполи, который прошел Зальцбург, проведет мегабитву с лондонским Арсеналом!

Вильярреал, легко побюдив Зенит,проведет дерби с Валенсией.

Бенфика встретится с обидчиком Шахтера – Айнтрахтом.

А вот Челси, который разбомбил Динамо, будет противостоять сенсационной Славии.

Жеребьевка полуфинала:

Победитель пары Арсенал – Наполи против победителя пары Вильярреал – Валенсия.

Победитель Бенфика – Айнтрахт против победителя Славия – Челси.

Кто принимал участие

В процедуре жеребьевки принимали участие восемь команд, которые преодолели 1/8 финала:

Челси (Англия)

Наполи (Италия)

Валенсия (Испания)

Арсенал (Англия)

Вильярреал (Испания)

Айнтрахт Ф (Германия)

Славия (Чехия)

Бенфика (Португалия)

Регламент жеребьевки

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.

Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле. При этом Арсенал и Челси"не смогут провести домашние матчи в один день. Таким образом, если их домашние матчи выпадут на одну игровую неделю, то в соответствии с правилами комитета УЕФА по клубным соревнованиям, команда, финишировавшая в прошлом сезоне в национальном чемпионате ниже, в данном случае это "Арсенал", сыграет соответствующую встречу на выезде.

Когда состоятся матчи

Полное расписание матчей, включая возможную перестановку матчей Арсенала, будет обсуждено около 14:45. Что касается календаря матчей 1/2 финала, он будет обсужден не позднее 20 апреля.

Матчи 1/2 финала: 2 и 9 мая

Финал: среда, 29 мая, Олимпийский стадион, Баку

Теги
Валенсия Валенсия Вильярреал Вильярреал Наполи Наполи Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Славия Прага Славия Прага Бенфика Бенфика Челси Челси Арсенал Арсенал Лига Европы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
Ницца
20:00
Тулуза
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук