Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция – как это было

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы стартовала в 14:00 по киевскому времени. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию события.
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Как проходила жеребьевка
Жеребьевку помогал провести легендарный голландский форвард Пьер ван Хойдонк.
Жеребьевка четвертьфинала:
Наполи, который прошел Зальцбург, проведет мегабитву с лондонским Арсеналом!
Вильярреал, легко побюдив Зенит,проведет дерби с Валенсией.
Бенфика встретится с обидчиком Шахтера – Айнтрахтом.
А вот Челси, который разбомбил Динамо, будет противостоять сенсационной Славии.
Жеребьевка полуфинала:
Победитель пары Арсенал – Наполи против победителя пары Вильярреал – Валенсия.
Победитель Бенфика – Айнтрахт против победителя Славия – Челси.
Кто принимал участие
В процедуре жеребьевки принимали участие восемь команд, которые преодолели 1/8 финала:
Челси (Англия)
Наполи (Италия)
Валенсия (Испания)
Арсенал (Англия)
Вильярреал (Испания)
Айнтрахт Ф (Германия)
Славия (Чехия)
Бенфика (Португалия)
Регламент жеребьевки
Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.
Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле. При этом Арсенал и Челси"не смогут провести домашние матчи в один день. Таким образом, если их домашние матчи выпадут на одну игровую неделю, то в соответствии с правилами комитета УЕФА по клубным соревнованиям, команда, финишировавшая в прошлом сезоне в национальном чемпионате ниже, в данном случае это "Арсенал", сыграет соответствующую встречу на выезде.
Когда состоятся матчи
Полное расписание матчей, включая возможную перестановку матчей Арсенала, будет обсуждено около 14:45. Что касается календаря матчей 1/2 финала, он будет обсужден не позднее 20 апреля.
Матчи 1/2 финала: 2 и 9 мая
Финал: среда, 29 мая, Олимпийский стадион, Баку