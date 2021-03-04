В Доме футбола 4 марта прошла жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Украины 2020/21. Кто с кем сыграет – читайте в этой новости на "Футбол 24".

Путевки в полуфинал завоевали Динамо, Александрия, Заря и Агробизнес. Подопечные Мирчи Луческу и Владимира Шарана только в серии пенальти сломили сопротивление Колоса и СК Днепр-1 соответственно. Заря одержала волевую победу над Вересом в Луцке, а вот Агробизнес стал автором самой громкой сенсации на стадии четвертьфинала. Команда Александра Чижевского выбила Шахтер, забив единственный гол в экстра-тайме.

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Жеребьевка полуфиналов стартовала в 11:30 в Доме футбола. Ведущими церемонии были Сергей Нагорняк (главный тренер сборной Украины U-17) и Александра Лобода – бывшая ведущая программы "Профутбол".

Базовая дата матчей 1/2 финала – 21 апреля. Данная стадия турнира, как и все предыдущие, состоит из одного поединка. Финал Кубка Украины 2020/21 состоится 12 мая в Тернополе, а номинальным хозяином поединка будет победитель пары Агробизнес – Динамо.

Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины 2020/21

Агробизнес – Динамо

Александрия – Заря.

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