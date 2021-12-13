Во время жеребьевки УЕФА дважды грубо ошибся. Сначала вытащил Манчестер Юнайтед соперником Вильярреала, хотя команды должны были быть разведены, потому что играли в одной группе. А потом шарик с Манчестер Юнайтед по ошибке не был задействован при выборе соперника для Атлетико.

Впоследствии выплыли новые ошибки. Шарик Реала был задействован во время жеребьевки Вильярреала, хотя команды из одной страны должны разводиться. А также шарик с Ливерпулем использовали при выборе соперника Атлетико, хотя команды играли в одной группе.

Манчестер Юнайтед в итоге попал на ПСЖ, Атлетико – на Баварию, а Вильяреал – на Манчестер Сити. УЕФА аннулировал результаты и согласился провести новую жеребьевку.

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