29-летняя женщина и 30-летний футболист вместе с друзьями выбрались на музыкальный фестиваль в Парагвае. Во время одного из концертов мафия устроила вооруженные разборки с участием 7 тысяч человек, информирует Sport Blic .

Фанат Фулхэма скончался на трибуне перед матчем Чемпионшипа

Одна из пуль попала в голову Кристине Аранде. Торрес подхватил жену в попытках спасти и отвезти в больницу, но все было бесполезно. Она погибла на месте на руках любимого.

В Минздраве подтверждают, что Кристина Аранда скончалась. pic.twitter.com/3VjzCDWeZQ — Синтия Арза (@ Cyn_Arza1) 31 января 2022 г.

Кристина вместе с мужем воспитывала троих детей, была фитнес-тренером и Instagram-блогером ( 540 тысяч подписчиков ). Иван Торрес, известный парагвайский хавбек, с 2015-го защищает цвета Олимпии из Асунсьона, играл за сборную своей страны.

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