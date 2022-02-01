Жену игрока Олимпии застрелили – она скончалась на руках своего мужа
Жуткая трагедия произошла в Парагвае. Погибла Кристина Аранда, супруга защитника Олимпии Ивана Торреса.
29-летняя женщина и 30-летний футболист вместе с друзьями выбрались на музыкальный фестиваль в Парагвае. Во время одного из концертов мафия устроила вооруженные разборки с участием 7 тысяч человек, информирует Sport Blic.
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Одна из пуль попала в голову Кристине Аранде. Торрес подхватил жену в попытках спасти и отвезти в больницу, но все было бесполезно. Она погибла на месте на руках любимого.
Кристина вместе с мужем воспитывала троих детей, была фитнес-тренером и Instagram-блогером (540 тысяч подписчиков). Иван Торрес, известный парагвайский хавбек, с 2015-го защищает цвета Олимпии из Асунсьона, играл за сборную своей страны.
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