Фанат Фулхэма скончался на трибуне перед матчем Чемпионшипа
09:27 - Читати українською
Досадный инцидент произошел незадолго до стартового свистка поединка Фулхэм – Блэкпул (1:1).
У болельщика Фулхэма Пола Периша случилась остановка сердца перед матчем с Блэкпулом. Врачи предоставили фанату первую помощь и госпитализировали его. Поединок начался с 40-минутным опозданием.
Фанат с ножом ворвался на поле во время матча – видео бразильского безумия
Несмотря на все старания медиков Пол умер в больнице через несколько часов. Команды выразили соболезнования родным погибшего.
После 28 туров Чемпионшипа Фулхэм остается лидером турнирной таблицы, Блэкпул – 14-й.
"Якщо не підпишу контракт з Реалом, залишусь серед корів": Пако Хенто – від гучної критики до легенди Мадрида
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter