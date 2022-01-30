У болельщика Фулхэма Пола Периша случилась остановка сердца перед матчем с Блэкпулом. Врачи предоставили фанату первую помощь и госпитализировали его. Поединок начался с 40-минутным опозданием.

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Несмотря на все старания медиков Пол умер в больнице через несколько часов. Команды выразили соболезнования родным погибшего.

После 28 туров Чемпионшипа Фулхэм остается лидером турнирной таблицы, Блэкпул – 14-й.

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