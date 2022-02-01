29-річна жінка та 30-річний футболіст разом з друзями вибрались на музичний фестиваль у Парагваї. Під чого одного з концертів мафія влаштувала збройні розбірки за участю 7 тисяч людей, інформує Sport Blic.

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Одна з куль влучила в голову Крістіні Аранді. Торрес підхопив жінку у намаганнях врятувати і відвезти в лікарню, але все було намарно. Вона загинула на місці на руках коханого.

Desde el Ministerio de Salud confirman que falleció Cristina Aranda. pic.twitter.com/3VjzCDWeZQ — Cynthia Arza (@Cyn_Arza1) January 31, 2022

Крістіна разом з чоловіком виховувала трьох дітей, була фітнес-тренером та Instagram-блогером (540 тисяч підписників). Іван Торрес, відомий парагвайський оборонець, з 2015-го захищає кольори Олімпії з Асунсьйона, грав за збірну своєї країни.

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