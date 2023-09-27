Вслед за Англией и Польшей об отказе играть с россиянами заявили и латвийцы на официальном сайте федерации футбола.

"Единственное правильное решение": еще одна страна вслед за Англией будет бойкотировать россиян наперекор УЕФА

"Федерация футбола Латвии (ФФЛ) подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представительства российских спортсменов. Это противоречит твердой позиции ФФЛ относительно войны, которую Россия начала в Украине, и эта позиция будет оставаться в силе до завершения боевых действий в Украине.

ФФЛ еще раз подтверждает, что есть и будет единой с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также ФФЛ полностью уважает и придерживается процедур, установленных латвийским законодательством, касающихся проведения таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии", – говорится в заявлении.

Накануне Исполком УЕФА поручил найти техническое решение, чтобы вернуть российские команды к соревнованиям под эгидой организации. Начать отбеливать репутацию оккупантов планируют благодаря командам U-17.

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