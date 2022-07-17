Женское Евро-2022. Группа В, 3-й тур

Финляндия – Германия – 0:3

Голы: Кляйнгерне, 40, Попп, 48, Аньоми, 63

Дания – Испания – 0:1

Гол: Кордона, 90

Сборная Германии еще в предыдущем туре обеспечила себе место в плей-офф. Несмотря на это, на встречу с финками Бундестим вышла заряженной и забила три безответных мяча. В общей сложности за три тура немки наколотили 9 голов, не пропустив ни одного. Заслуженная первая ступень! В 1/4 команду уже ждет Австрия.

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Ожесточенной же была борьба за второе место в квартете, которое тоже обеспечивало выход в плей-офф. В очном противостоянии судьбу путевки разыгрывали Испания и Дания. До старта матча преимущество благодаря разнице забитых и пропущенных имела "Фурия Роха", поэтому сопернику нужно было обязательно выигрывать. Впрочем, испанки выстояли и победили благодаря голу на последних минутах.

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