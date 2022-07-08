Женское Евро-2022, 1-й тур

Норвегия – Северная Ирландия – 4:1

Гол ы : Блекстед, 10, Леонхардсен-Маанум, 13, Хансен, 31 (пен.), Райтен, 54 – Нелсон, 49

Норвегия считалась фаворитом встречи. Ее главной ударной силой является Ада Хегерберг. Лучшая бомбардирка в истории Лиги чемпионов после длительной паузы вернулась в сборную и сделала результат в первом тайме. Ада начала первую голевую атаку, отдала ассист во время второго забитого мяча и заработала пенальти, реализовав который Хансен утроила преимущество.

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После перерыва Северная Ирландия, которая, к слову, сенсационно выбила сборную Украины в плей-офф квалификации, забила. Гол пришел из ничего – Нелсон после хаоса в штрафном соперника головой просто переправила мяч в сетку. Но радость британок была недолгой, ведь Райтен отличным прямым выстрелом из штрафной снова увеличила разницу.

Благодаря уверенной победе Норвегия возглавила квартет А, где играют Англия и Австрия. В следующем туре лидеры сойдутся с "львицами", которые тоже праздновали победу в первом матче.

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