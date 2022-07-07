Женское Евро-2022, 1-й тур

Англия – Австрия – 1:0

Гол: Мид, 16

13-й в истории розыгрыш чемпионата континента среди женщин должен был состояться еще год назад, но был перенесен из-за пандемии. Открывать турнир выпала честь хозяевам в матче против Австрии. Олд Траффорд посетило рекордное число зрителей.

С первых минут "львицы" захватили инициативу, которая конвертировалась в гол на 16 минуте. Англичане добыли в борьбе мяч в центре, Керби с глубины забросила на Миду, а та, приняв мяч в непростой ситуации, перебросила голкипера ​​соперниц. Защитники якобы выбили сферу из ворот, но она пересекла линию.

После гола Англия продолжила преобладать Австрию. У команды были моменты, чтобы удвоить счет, но реализация подводила. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяек турнира, что позволило им возглавить группу А. Уже сегодня, 7 июля, будут играть другие участники квартета – Норвегия и Северная Ирландия, победившая в плей-офф Украину.

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