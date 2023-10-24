Евро-2024 WU-19, лига В, группа 4, 1-й раунд отбора

Украина WU-19 – Армения WU-19 – 6:0

Голы: Заборовец, 20, Птицина, 22, Сербук, 37, Боровская, 51, 74, Федоренко, 73

Нереализованный пенальти: Новикова, 67

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Молодежная сборная Украины с победы начала выступления в квалификации на женское Евро-2024. В дебютном матче исполняющей обязанности главного тренера Натальи Игнатович "сине-желтые" разгромили сверстниц из Армении.

Украинки отгрузили соперницам по три гола в каждом из таймов, хотя могли забить и больше – Новикова на экваторе второй сорокапятиминутки промазали с пенальти. В параллельном матче группы Северная Македония разбила Люксембург (4:0), и вместе с Украиной возглавляет турнирную таблицу. 27 октября наши землячки сыграют с Люксембургом, а 30-го – с Северной Македонией.

Напомним, команды, которые займут четвертые места в своих группах в Лиге А, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. По итогам второго раунда Лиги А определятся семь команд, которые присоединятся к Литве в финальной стадии Евро-2024.

В Лиге B 23 команды будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, которые займут первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион. Литва также участвует в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, которая принадлежит ей как хозяину.

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