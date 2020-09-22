Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань назвал когорту игроков, с которыми отправится на матчи против Румынии и Северной Ирландии.

На октябрьские поединки наставник сборной вызвал 24 игрока, сообщает официальный сайт УАФ. Сбор команды Руслана Ротаня начнется 5 октября.

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Полный состав сборной Украины U-21:

Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Александр Сирота, Роман Вантух, Илья Забарный (все – Динамо), Виктор Корниенко (Шахтер), Ефим Конопля (Десна), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Владислав Бабогло (Александрия).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Владимир Бражко (все – Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все – Днепр-1), Георгий Судаков (Шахтер), Максим Лунев (Зоря), Максим Чех, Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все – Мариуполь).

Нападающие: Даниил Сикан (Мариуполь), Илья Шевцов (Десна).

Отметим, сине-желтые сыграют два матча отборочного турнира Евро-2021 (U-21) – против Румынии 9 октября в Киеве и Северной Ирландии 13 октября в Баллимене.

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