Отбор будет состоять из двух стадий. Предыдущий раунд будет проходить 10-15 мая, а основной с участием 16-ти сильнейших команд – 18-23 октября этого года. Четыре победителя групп выйдут в финальную часть, которая запланирована на март 2023 года.

Женская сборная Украины узнала соперника в 1/2 футзального Евро-2022 – дуэль с Россией возможна в финале

Женская сборная Украины по футзалу будет стартовать с основного раунда, где соперниками будут Польша, Хорватия и победитель группы А предыдущего раунда (Нидерланды, Сербия, Северная Ирландия или Латвия). Наша команда будет хозяином мини-турнира, сообщает официальный сайт УАФ .

К слову, в скором времени женскую сборную Украины по футзалу будет ждать полуфинальное противостояние с испанками на Евро-2022.