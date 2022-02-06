Футзал. Евро-2022, матч за третье место

Испания – Украина – 4:1

Голы: Мелладо, 11, Солано, 17, Боис, 31, Адольфо, 32 – Чернявский, 16

Сборная Украины провела самый успешный чемпионат Европы за последние 17 лет. В 2005-м мы тоже играли за "бронзу", но уступили итальянцам. Путь к отчетному матчу у подопечных Александра Косенко был тернист. "Сине-желтые" чудом вышли в плей-офф, но в матчах на вылет демонстрировали отличную игру. В четвертьфинале Украина одолела крепкий Казахстан, а в полуфинале дала достойный бой россиянам.

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Испания – рекордсмен чемпионатов Европы с семью выигранными титулами. Они только в третий раз за всю историю турнира не вышли в финал. Интересно, что на двух предыдущих форумах эта команда выбивала Украину в четвертьфинале. В общем, у нас просто ужасная история противостояний с этим соперником. Команды провели между собой 20 поединков. 19 раз побеждала Испания, однажды была зафиксирована ничья. Накануне Александр Косенко заявил, что было бы досадно вернуться домой без медалей. Что ж, для этого нужно было переписать историю.

В полуфинале Испания смогла открыть счет уже на 17-й секунде. Сегодня была попытка повторить. Наши ребята выбили на угловой и после розыгрыша стандарта тоже отыграли должным образом. На противоположной части паркета классно открылся Корсун, но не смог правильно распорядиться мячом. Как это нужно делать, показал Ортиз. Только штанга спасла нас от пропущенного.

Украина ожидаемо отдала контроль над ситуацией и ловила соперника на контратаках. Следовательно, заметно меньше владея мячом, мы не уступали по количеству моментов. Иногда испанцев спасало только чудо. Как в эпизоде, когда наши ребята трижды подряд пробивали буквально из пределов штрафной. К сожалению, большое скопление игроков так и не дало отправить мяч в цель.

Испания давила все активнее. Цыпун совершил несколько блестящих сэйвов. Однако на 11-й минуте оказался бессильным и наш голкипер. Соперник разыграл аут, Мелладо мощно с лета разрядил свою пушку прямо в дальнюю девятку. Просто без шансов.

Украина ответила появлением пятого полевого. Почти сразу удалось разыграть большинство. Шотурма на дальней штанге не сумел замкнуть уже в пустые ворота. Впоследствии мы получили право на парочку опасных штрафных. Защитники заблокировали обе попытки.

Нас чуть не наказали за игру без голкипера – штанга. А вот мы отлично воспользовались ошибкой защиты. Корсун поборолся, Чернявский подобрал мяч, вышел на свободное пространство и попал точно в ближний угол. Недолгой была радость... Буквально через минуту уже снова были позади. Достаточно банальную атаку провела Испания, но никто не успел накрыть Солано. Цыпун не ожидал таких неорганизованных действий от обороны. Испания ушла на перерыв лидером.

Второй тайм Украина сразу начала с пятью полевыми. Трудно сказать, что это создало какие-то проблемы сопернику, но нам жизнь упростило. Испания почти не видела мяча, следовательно, и не атаковала. Другое дело, что нам нужно было забивать, а с этим возникли проблемы. Удары издалека – это все, что получалось. Показательно, что самый лучший шанс забить у нас был после потери и мгновенного возвращения мяча себе. Голкипер испанцев сыграл безупречно.

Когда же количество полевых становилось равным, наша оборона трещала. В конце концов, гол в ворота Цыпуна пришел. Снова Испания классно разыграла стандарт. После углового Боис пробил в противоход Цыпуну. Ну и сразу четвертый пропускаем. Таки поймали на игре без голкипера. Адольфо перехватил и забил в пустые ворота. Украинцы же упустили несколько классных контратак. Финальный штурм тоже ничего не дал. Украина уступила в матче за бронзовые медали.