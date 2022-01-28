Сегодня, 28 января, в нидерландском Гронингене состоялась жеребьевка финального турнира второго в истории чемпионата Европы по футзалу среди женщин.

Украина разбила Сербию в матче футзального Евро-2022 – первая победа на турнире и сохранение шансов на плей-офф

Напомним, в финальную стадию женского Евро-2022 пробились Украина, Португалия, Испания и Россия. Эти четыре команды участвовали и в дебютном розыгрыше турнира 2019 года.

По итогам жеребьевки Украина в полуфинале турнира сыграет с Испанией, а Россия – с Португалией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Полуфиналы состоятся 25 марта, а финал и матч за третье место – через два дня. Финальная часть футзального Евро пройдет в павильоне "Гондомар" в Порту.

ЧМ-2022: список участников финальной части